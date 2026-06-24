Escapade en famille | De surprise en surprise Compiègne dimanche 5 juillet 2026.

Compiègne

Escapade en famille | De surprise en surprise

Place du Général de Gaulle Compiègne Oise

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 16:30:00

fin : 2026-07-05 17:30:00

Date(s) :

2026-07-05

À l’aide d’une carte du parc, vous irez à la rencontre des personnages, arbres et fleurs le peuplant.

À partir de 7 ans

À l’aide d’une carte du parc, vous irez à la rencontre des personnages, arbres et fleurs le peuplant.

À partir de 7 ans .

Place du Général de Gaulle Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 38 47 00

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English :

With the help of a map of the park, you’ll meet the characters, trees and flowers that populate it.

Ages 7 and up

L’événement Escapade en famille | De surprise en surprise Compiègne a été mis à jour le 2026-06-24 par Compiègne Pierrefonds Tourisme