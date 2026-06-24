Escapade en famille | De surprise en surprise Compiègne
Escapade en famille | De surprise en surprise Compiègne dimanche 5 juillet 2026.
Compiègne
Escapade en famille | De surprise en surprise
Place du Général de Gaulle Compiègne Oise
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 16:30:00
fin : 2026-07-05 17:30:00
Date(s) :
2026-07-05
À l’aide d’une carte du parc, vous irez à la rencontre des personnages, arbres et fleurs le peuplant.
À partir de 7 ans
À l’aide d’une carte du parc, vous irez à la rencontre des personnages, arbres et fleurs le peuplant.
À partir de 7 ans .
Place du Général de Gaulle Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 38 47 00
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English :
With the help of a map of the park, you’ll meet the characters, trees and flowers that populate it.
Ages 7 and up
L’événement Escapade en famille | De surprise en surprise Compiègne a été mis à jour le 2026-06-24 par Compiègne Pierrefonds Tourisme
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