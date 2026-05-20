Festival des Forêts I Quatuor Hermès Compiègne
Festival des Forêts I Quatuor Hermès Compiègne mardi 30 juin 2026.
Compiègne
Festival des Forêts I Quatuor Hermès
Place du Change Compiègne Oise
Tarif : 0 – 0 – 22 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 21:00:00
fin : 2026-06-30 22:30:00
Date(s) :
2026-06-30
Ovationné en 2023, le Quatuor Hermès revient avec un programme mêlant Haydn père du quatuor à cordes les accents romantiques, et même tragique, du quatuor De ma vie de Smetana et l’œuvre, inspirée par la nature, de la jeune compositrice Claire-Mélanie Sinnhuber.
21h00 Concert
Quatuor Hermès
Omer Bouchez, Elise Liu, violons
Manuel Vioque-Judde, alto
Yan Levionnois, violoncelle
Joseph HAYDN, Quatuor Op. 33 n°5, Comment allez-vous ?
Claire-Mélanie SINNHUBER, Quatuor n°3, Onze heures et demie dans les herbes
Bedřich SMETANA, Quatuor n° 1 en mi mineur, De ma vie
Ovationné en 2023, le Quatuor Hermès revient avec un programme mêlant Haydn père du quatuor à cordes les accents romantiques, et même tragique, du quatuor De ma vie de Smetana et l’œuvre, inspirée par la nature, de la jeune compositrice Claire-Mélanie Sinnhuber.
21h00 Concert
Quatuor Hermès
Omer Bouchez, Elise Liu, violons
Manuel Vioque-Judde, alto
Yan Levionnois, violoncelle
Joseph HAYDN, Quatuor Op. 33 n°5, Comment allez-vous ?
Claire-Mélanie SINNHUBER, Quatuor n°3, Onze heures et demie dans les herbes
Bedřich SMETANA, Quatuor n° 1 en mi mineur, De ma vie .
Place du Change Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 28 99
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English :
Acclaimed in 2023, the Quatuor Hermès returns with a program combining Haydn father of the string quartet the romantic, even tragic, overtones of Smetana’s De ma vie quartet and the nature-inspired work of young composer Claire-Mélanie Sinnhuber.
9:00 pm Concert
Quatuor Hermès
Omer Bouchez, Elise Liu, violins
Manuel Vioque-Judde, viola
Yan Levionnois, cello
Joseph HAYDN, Quartet Op. 33 No. 5, How are you?
Claire-Mélanie SINNHUBER, Quartet No. 3, Eleven-thirty in the grass
Bed?ich SMETANA, Quartet no. 1 in E minor, From my life
L’événement Festival des Forêts I Quatuor Hermès Compiègne a été mis à jour le 2026-05-20 par Compiègne Pierrefonds Tourisme
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