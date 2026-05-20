Festival des Forêts I Quatuor Hermès Compiègne

Compiègne

Festival des Forêts I Quatuor Hermès

Place du Change Compiègne Oise

Tarif : 0 – 0 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 21:00:00

fin : 2026-06-30 22:30:00

Date(s) :

2026-06-30

Ovationné en 2023, le Quatuor Hermès revient avec un programme mêlant Haydn père du quatuor à cordes les accents romantiques, et même tragique, du quatuor De ma vie de Smetana et l’œuvre, inspirée par la nature, de la jeune compositrice Claire-Mélanie Sinnhuber.

21h00 Concert

Quatuor Hermès

Omer Bouchez, Elise Liu, violons

Manuel Vioque-Judde, alto

Yan Levionnois, violoncelle

Joseph HAYDN, Quatuor Op. 33 n°5, Comment allez-vous ?

Claire-Mélanie SINNHUBER, Quatuor n°3, Onze heures et demie dans les herbes

Bedřich SMETANA, Quatuor n° 1 en mi mineur, De ma vie

Ovationné en 2023, le Quatuor Hermès revient avec un programme mêlant Haydn père du quatuor à cordes les accents romantiques, et même tragique, du quatuor De ma vie de Smetana et l’œuvre, inspirée par la nature, de la jeune compositrice Claire-Mélanie Sinnhuber.

21h00 Concert

Quatuor Hermès

Omer Bouchez, Elise Liu, violons

Manuel Vioque-Judde, alto

Yan Levionnois, violoncelle

Joseph HAYDN, Quatuor Op. 33 n°5, Comment allez-vous ?

Claire-Mélanie SINNHUBER, Quatuor n°3, Onze heures et demie dans les herbes

Bedřich SMETANA, Quatuor n° 1 en mi mineur, De ma vie .

Place du Change Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 28 99

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English :

Acclaimed in 2023, the Quatuor Hermès returns with a program combining Haydn father of the string quartet the romantic, even tragic, overtones of Smetana’s De ma vie quartet and the nature-inspired work of young composer Claire-Mélanie Sinnhuber.

9:00 pm Concert

Quatuor Hermès

Omer Bouchez, Elise Liu, violins

Manuel Vioque-Judde, viola

Yan Levionnois, cello

Joseph HAYDN, Quartet Op. 33 No. 5, How are you?

Claire-Mélanie SINNHUBER, Quartet No. 3, Eleven-thirty in the grass

Bed?ich SMETANA, Quartet no. 1 in E minor, From my life

L’événement Festival des Forêts I Quatuor Hermès Compiègne a été mis à jour le 2026-05-20 par Compiègne Pierrefonds Tourisme