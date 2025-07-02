Vacances de merde.com Compiègne

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne Oise

Début : 2026-07-02 20:00:00

fin : 2026-07-04

2026-07-02

Auteur Philippe Urbain, Emmanuel Carlier

Genre Comédie

Succès retour pour cette comédie farfelue !

Des locaux miteux, une cuisine plus que douteuse, un responsable de gîte sale et alcoolique. Un fabuleux exutoire pour deux excellents comédiens débordants d’énergie qui exploitent une jubilatoire succession de gags et de quiproquos. Un pur moment de détente.

Jean-Sébastien Pouchard, vedette de série télévisée, débarque aux Caraïbes. Alors qu’il pense avoir réservé un gîte cosy et discret, il va découvrir sur place une toute autre réalité. Il cherchait un coin de paradis, il va trouver l’enfer.

On rit du début à la fin en espérant que cette histoire ne nous arrive jamais. 20 .

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 7 62 65 85 39 perrine@letheatreamoustaches.com

