AGENDA · Erdeven
Escape box La relique Maya Erdeven
mercredi 5 août 2026 · Erdeven
Informations pratiques
Erdeven
Escape box La relique Maya
Médiathèque d’Erdeven Erdeven Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 10:00:00
fin : 2026-08-05 16:00:00
Date(s) :
2026-08-05
1 heure pour réussir votre mission et ouvrir la boîte en faisant appel à votre logique, déduction ou sens de l’orientation
4 créneaux d’1h
Sur inscription Places limitées .
Médiathèque d’Erdeven Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 63 89
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English :
L’événement Escape box La relique Maya Erdeven a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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