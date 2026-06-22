Informations pratiques

Erdeven

Escape box La relique Maya

Médiathèque d’Erdeven Erdeven Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 10:00:00

fin : 2026-08-05 16:00:00

Date(s) :

2026-08-05

1 heure pour réussir votre mission et ouvrir la boîte en faisant appel à votre logique, déduction ou sens de l’orientation

4 créneaux d’1h

Sur inscription Places limitées .

Médiathèque d’Erdeven Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 63 89

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English :

L’événement Escape box La relique Maya Erdeven a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon