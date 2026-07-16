Escape game à la Faculté de Pharmacie de Paris, Faculté de Pharmacie de Paris, Paris

Informations pratiques

Escape game à la Faculté de Pharmacie de Paris Samedi 19 septembre, 10h00 Faculté de Pharmacie de Paris Paris

Cette activité n’est pas recommandée aux enfants de moins de 10 ans.

Le nombre de personnes étant limité, nous nous réservons le droit d’attribuer votre place au bout de 10 min de retard.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

“Dans les couloirs du temps : Au coeur de la Faculté de Pharmacie de Paris, les visiteurs se retrouvent plongés dans une quête fascinante à travers les archives historiques et des lieux qui ouvrent leurs portes le temps d’une journée. Un bout de parchemin à moitié effacé datant de sa construction en 1882 a été révélé au grand public. Ce parchemin renferme une formule incomplète… Retrouvez plusieurs mots indices tout au long du parcours. Plus vous réussirez d’énigmes, plus vous vous rapprocherez du secret de la formule. Si vous ne parvenez pas à trouver la formule en moins de 30 minutes, le secret du parchemin s’effacera à tout jamais…”

Cet escape game vous permettra de découvrir les lieux emblématiques de la Faculté de façon ludique, entre amis ou en famille.

Nous vous proposons 2 créneaux horaires : 13 h ou 15 h.

Chaque créneau sera composé d’environ 5 équipes, de 3 à 5 participants. Le jeu dure environ 45 min.

Faculté de Pharmacie de Paris 4 avenue de l’Observatoire 75006 Paris Paris 75006 Quartier de l’Odéon Paris Île-de-France 0176532415 http://www.pharmacie.u-paris.fr [{« type »: « link », « value »: « https://pharmacie.u-paris.fr/u00e9vu00e8nement/journees-europeennes-du-patrimoine-3/ »}] Héritière de l’École de pharmacie qui fut créée en 1803 et qui s’installa avenue de l’Observatoire en 1882, la Faculté de Pharmacie de Paris abrite, dans ses 34 000 m2, des services administratifs et techniques, des salles de cours et de travaux pratiques, 6 amphithéâtres, un jardin botanique de 3 436 m2, une trentaine de laboratoires et équipes de recherche ainsi qu’une bibliothèque interuniversitaire de pharmacie riche de plus de 100 000 ouvrages et périodiques.

Plus de 4 000 étudiants y sont inscrits et 200 doctorants se forment à la recherche et par la recherche.

A côté de son cursus traditionnel pharmaceutique qui se déroule sur six années, la Faculté propose une offre de formation en Sciences de la Vie et de la Santé de niveau Licence, Master et Doctorat.

Située au cœur de Paris à proximité du Sénat et du jardin du Luxembourg, la faculté de Pharmacie de Paris réunit, dans ses bâtiments datant pour la plus grande partie de la fin du XIXe siècle, de nombreux éléments artistiques et historiques (peintures, sculptures, mobilier, faïences, jardin botanique…) qui sont le reflet de son activité d’enseignement et de recherche au cours du temps.

Jeu « Escape game à la Faculté de Pharmacie de Paris »

© Charles Plumey