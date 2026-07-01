Escape game au dolmen de Gorneveze Séné
jeudi 16 juillet 2026 · Séné
Informations pratiques
Séné
Escape game au dolmen de Gorneveze
Route du Gornevèze Séné Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:00:00
fin : 2026-08-05 17:00:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-08-05
Participez à un escape game familial au dolmen de Gorneveze fouillez et résolvez les énigmes pour réussir à sortir de la parcelle dans le temps imparti !
Environ 45 min. À partir de 7 ans, les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Sur réservation au 02-97-66-17-67 ou à loquais-m@sene.bzh. Groupe de 1 à 5 personnes, créneaux à 10h, 11h, 12h, 14h, 15h et 16h. .
Route du Gornevèze Séné 56860 Morbihan Bretagne +33 2 97 66 17 67
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English :
L’événement Escape game au dolmen de Gorneveze Séné a été mis à jour le 2026-07-08 par ADT 56
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