Escape Game « Ces animaux qui nous protègent », Ecocentre Pierre & Terre, Riscle
jeudi 15 octobre 2026 · Ecocentre Pierre & Terre · Riscle
Informations pratiques
Escape Game « Ces animaux qui nous protègent » Jeudi 15 octobre, 16h00 Ecocentre Pierre & Terre Gers
Activité offerte par la Médiathèque, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-15T16:00:00+02:00 – 2026-10-15T17:30:00+02:00
Fin : 2026-10-15T16:00:00+02:00 – 2026-10-15T17:30:00+02:00
16 h : L’ensemble des enquêteurs du CDC (agence de santé publique américaine) seront accueillis à l’éco-centre Pierre & Terre. Ils seront lancés sur leur mission de recherche à partir de 16h15.
En ferez-vous partie ? Inscrivez-vous dès maintenant !
Quelles sont les conditions pour accéder au jeu ?
Avoir 10 à 12 ans et être accompagné si possible d’un ou deux adulte(s)
Ecocentre Pierre & Terre Riscle Pierre & Terre Riscle 32400 Riscle Gers Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 69 75 43 »}, {« type »: « link », « value »: « https://framaforms.org/escape-game-ces-animaux-qui-nous-protegent-1787065066 »}]
Dans le cadre de la journée scientifique du Pays Val d’Adour, les Médiathèques de Riscle et du Houga vous offrent un jeu pour découvrir le travail de Marie-Monique Robin et de Valentine Plessy.
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