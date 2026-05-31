Escape Game « Ces animaux qui nous protègent », Ecocentre Pierre & Terre, Riscle

Informations pratiques

Escape Game « Ces animaux qui nous protègent » Jeudi 15 octobre, 16h00 Ecocentre Pierre & Terre Gers

Activité offerte par la Médiathèque, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-15T16:00:00+02:00 – 2026-10-15T17:30:00+02:00

Fin : 2026-10-15T16:00:00+02:00 – 2026-10-15T17:30:00+02:00

16 h : L’ensemble des enquêteurs du CDC (agence de santé publique américaine) seront accueillis à l’éco-centre Pierre & Terre. Ils seront lancés sur leur mission de recherche à partir de 16h15.

En ferez-vous partie ? Inscrivez-vous dès maintenant !

Quelles sont les conditions pour accéder au jeu ?

Avoir 10 à 12 ans et être accompagné si possible d’un ou deux adulte(s)

Ecocentre Pierre & Terre Riscle Pierre & Terre Riscle 32400 Riscle Gers Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 69 75 43 »}, {« type »: « link », « value »: « https://framaforms.org/escape-game-ces-animaux-qui-nous-protegent-1787065066 »}]

Dans le cadre de la journée scientifique du Pays Val d’Adour, les Médiathèques de Riscle et du Houga vous offrent un jeu pour découvrir le travail de Marie-Monique Robin et de Valentine Plessy.