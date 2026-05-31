Rencontre avec Marie-Monique Robin, journaliste d’investigation, Médiathèque de Riscle, Riscle

Informations pratiques

Rencontre avec Marie-Monique Robin, journaliste d’investigation Mercredi 14 octobre, 18h00 Médiathèque de Riscle Gers

Entrée libre. Inscription appréciée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-14T18:00:00+02:00 – 2026-10-14T19:30:00+02:00

Fin : 2026-10-14T18:00:00+02:00 – 2026-10-14T19:30:00+02:00

À la veille de la grande journée scientifique organisée à l’éco-centre Pierre & Terre, nous avons le plaisir et l’honneur d’accueillir une invitée exceptionnelle : Marie-Monique Robin.

Journaliste d’investigation, réalisatrice et autrice française de renommée internationale, Marie-Monique Robin a consacré une grande partie de son travail aux grands enjeux de notre époque : environnement, agriculture, santé, démocratie et transitions écologiques. À travers ses enquêtes et ses documentaires, elle donne la parole à celles et ceux qui expérimentent, alertent et imaginent d’autres façons de construire notre avenir.

Découvrir la journaliste derrière les enquêtes

Ce soir, nous vous proposons d’aller au-delà de son parcours et de ses œuvres pour découvrir la journaliste derrière les enquêtes : comment choisit-elle ses sujets ? Qu’est-ce qui la pousse à enquêter ? Comment travaille-t-elle sur le terrain ? Quel regard porte-t-elle aujourd’hui sur le rôle du journalisme face aux bouleversements écologiques et sociaux ?

Cette rencontre sera l’occasion d’un échange privilégié, simple et direct, pour parler de son métier, de ses convictions, de ses expériences et de ce qui continue à nourrir son engagement.

Venez partager ce moment avec Marie-Monique Robin, avant la grande journée consacrée aux sciences et aux enjeux de notre avenir.

Inscriptions en ligne dans « Outils d’inscription ». ➡️➡️➡️

Voir le programme complet à Pierre & Terre (Rencontre précarité énergétique du 14 octobre et journée scientifique du Pays Val d’Adour du 15 octobre)

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Nous avons la chance d’accueillir Marie-Monique Robin à Riscle, dans le cadre de la journée scientifique du Pays Val d’Adour, organisée par l’Ecocentre Pierre et Terre.

Solène Charrasse