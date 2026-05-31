Projection du film d’Anne Jochum « Il était une fois le sommeil », Médiathèque Municipale de Riscle, Riscle

Informations pratiques

Projection du film d’Anne Jochum « Il était une fois le sommeil » Samedi 10 octobre, 15h00 Médiathèque Municipale de Riscle Gers

Gratuit, inscription souhaitée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T15:00:00+02:00 – 2026-10-10T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-10T15:00:00+02:00 – 2026-10-10T17:00:00+02:00

️ Se retrouver autour d’un film pour évoquer :

la difficulté pour les enfants de s’endormir

la séparation

les peurs, les cauchemars

l’histoire du soir

Vos enfants sont les bienvenus : des lectures leur seront proposées dans la section jeunesse de la médiathèque.

La projection se terminera par un temps d’échangeet un goûter.

Durée : 52 mn • Année de réalisation : 2022

L’association Préparons Demain crée des films documentaires à visée éducative, pédagogique et sociale autour des enfants, des jeunes et de leurs familles. Elle a été reconnue « association d’intérêt général à caractère éducatif et social »

Les films, réalisés par Anne Jochum, proposent un accompagnement concret de la parentalité et soulignent les attitudes éducatives qui permettent à chacun, enfants, parents et professionnels, de reconnaître sa place.

Organisé en partenariat avec la Maison des Parents de la CCAA et l’éco-centre Pierre et Terre, dans le cadre d’une journée dédiée à la parentalité.

Pour les parents et les enfants qui le souhaitent, un spectacle suivra ces échanges, au Théâtre Spirale. Pour avoir des informations sur le spectacle, suivi le lien dans les « Outils d’inscription ».

*********************

De juin à novembre 2026, de nombreux rendez-vous autour du sommeil seront proposés par la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé de l’Adour avec les médiathèques communautaires d’Aire sur l’Adour, de Riscle et du Houga, et la Maison des familles et des 1000 premiers jours. Au programme, conférences, ateliers, projections…

Médiathèque Municipale de Riscle place de la libération 32400 RISCLE Riscle 32400 Riscle Gers Occitanie 05 62 69 75 43 http://www.mediagers.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0562697543 »}, {« type »: « link », « value »: « https://framaforms.org/projection-du-film-il-etait-une-fois-le-sommeil-1787042446 »}, {« type »: « link », « value »: « https://festivalspiraleariscle.fr/samedi-10-octobre-2026/ »}] [{« data »: {« author »: « Preparons Demain », « cache_age »: 86400, « description »: « u00ab On y passe un tiers de notre vie u00bb*. Le sommeil, besoin universel et essentiel, est indispensable u00e0 chacun, enfant et adulte. Il soutient le du00e9veloppement de l’enfant mais u00e9galement l’u00e9quilibre de tout u00eatre humain, tant du2019un point de vue physiologique que psychique.nnCe documentaire offre au spectateur, telle une histoire enveloppante que l’on lit le soir avant de se su00e9parer, un voyage au sein de ce thu00e8me passionnant.nnSpu00e9cialistes, parents, enfants u00e9voquent notamment la nu00e9cessitu00e9 de dormir pour grandir, se restaurer, se relier aux autres mais aussi l’intimitu00e9 de la nuit ou00f9 chacun peut se retrouver face u00e0 lui-mu00eame, u00e0 ses angoisses et au silence.nnu00ab Couche l’enfant celui qui est le moins angoissu00e9 par la su00e9paration u00bb indique Lyliane Nemet-Pier, psychologue. Le parent est, en effet, garant du contexte qui permet u00e0 son enfant d’aller vers le sommeil mais qu’en est-il pour lui-mu00eame ? nnIl u00e9tait une fois le sommeil du00e9crit comment dormir permet d’u00eatre u00e0 la fois reliu00e9s et su00e9paru00e9s !nn*Anne Bobin-Bu00e8guennnSortie du film le mardi 15 novembre 2022nRu00e9alisu00e9 par Anne JOCHUM pour l’association Pru00e9parons Demain », « type »: « video », « title »: « Il u00e9tait une fois le sommeil », « thumbnail_url »: « https://i.vimeocdn.com/video/1529460735-9ec4171be07df7f1aea4c84fc0268b7061b9c108071af2d8e2c9305a8dbef664-d?f=webp®ion=us », « version »: « 1.0 », « url »: « https://vimeo.com/761515972 », « thumbnail_height »: 1080, « author_url »: « https://vimeo.com/preparonsdemain », « thumbnail_width »: 1920, « options »: {« _texttrack »: {« label »: « Text language (ignored if no captions) », « placeholder »: « Two letters: en, fr, es, de… », « value »: « »}}, « html »: «

« , « provider_name »: « Vimeo »}, « link »: « https://vimeo.com/761515972?fl=pl&fe=sh »}] Accès libre et gratuit.

Un reportage de 52 minutes sur le sommeil de vos enfants, suivi d’une échange et d’un goûter partagé.

Association Préparons demain