Escape Game d’Halloween au Zoo

Esplanade de la Hotoie Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 10:00:00

fin : 2026-11-01 17:00:00

Date(s) :

2026-10-30

Escape Game d’Halloween au Zoo

Informations à venir

Escape Game d’Halloween au Zoo

Informations à venir .

Esplanade de la Hotoie Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 69 61 07 zoo@amiens-metropole.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Halloween Escape Game at the Zoo

Information to come

L’événement Escape Game d’Halloween au Zoo Amiens a été mis à jour le 2026-02-06 par OT D’AMIENS