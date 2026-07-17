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Escape game gourmand à la Villa Douce, Université de Reims Champagne-Ardenne – Villa Douce, Reims

samedi 19 septembre 2026 · Université de Reims Champagne-Ardenne - Villa Douce · Reims

Escape game gourmand à la Villa Douce, Université de Reims Champagne-Ardenne – Villa Douce, Reims

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Université de Reims Champagne-Ardenne - Villa Douce
Adresse
9 Boulevard de la Paix, 51100 Reims
Ville
51100 Reims
Département
Marne
Tarif
Inscription sur place. Se présenter 10 min avant le début de la session. Nombre de places limité. Départ toutes les 30 min. Dernier départ à 17 h.

Escape game gourmand à la Villa Douce Samedi 19 septembre, 13h30 Université de Reims Champagne-Ardenne – Villa Douce Marne

Inscription sur place. Se présenter 10 min avant le début de la session. Nombre de places limité. Départ toutes les 30 min. Dernier départ à 17 h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Enfermés dans la bibliothèque de la Villa, les joueurs ont 20 minutes pour résoudre une série d’énigmes et réussir à s’échapper. Réflexion, logique et esprit d’équipe seront de mise pour relever le défi dans les temps.

Université de Reims Champagne-Ardenne – Villa Douce 9 Boulevard de la Paix, 51100 Reims Reims 51100 Marne Grand Est 03 26 91 84 15 http://www.univ-reims.fr L’hôtel particulier de Maître Douce (notaire) construit de 1929 à 1934 est un exemple significatif de l’architecture privée du courant Art déco. L’hôtel a été réhabilité en 1990 pour l’installation des bureaux d’une société de financement. Il est occupé aujourd’hui par l’Université de Reims Champagne-Ardenne.
Enfermés dans la bibliothèque de la Villa, les joueurs ont 20 minutes pour résoudre une série d’énigmes et réussir à s’échapper. Réflexion, logique et esprit d’équipe seront de mise pour relever le…

© Ville de Reims

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