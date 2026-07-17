Escape game gourmand à la Villa Douce, Université de Reims Champagne-Ardenne – Villa Douce, Reims

Informations pratiques

Escape game gourmand à la Villa Douce Samedi 19 septembre, 13h30 Université de Reims Champagne-Ardenne – Villa Douce Marne

Inscription sur place. Se présenter 10 min avant le début de la session. Nombre de places limité. Départ toutes les 30 min. Dernier départ à 17 h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Enfermés dans la bibliothèque de la Villa, les joueurs ont 20 minutes pour résoudre une série d’énigmes et réussir à s’échapper. Réflexion, logique et esprit d’équipe seront de mise pour relever le défi dans les temps.

Université de Reims Champagne-Ardenne – Villa Douce 9 Boulevard de la Paix, 51100 Reims Reims 51100 Marne Grand Est 03 26 91 84 15 http://www.univ-reims.fr L’hôtel particulier de Maître Douce (notaire) construit de 1929 à 1934 est un exemple significatif de l’architecture privée du courant Art déco. L’hôtel a été réhabilité en 1990 pour l’installation des bureaux d’une société de financement. Il est occupé aujourd’hui par l’Université de Reims Champagne-Ardenne.

Enfermés dans la bibliothèque de la Villa, les joueurs ont 20 minutes pour résoudre une série d’énigmes et réussir à s’échapper. Réflexion, logique et esprit d’équipe seront de mise pour relever le…

© Ville de Reims