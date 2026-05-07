Escape Game La Cabane des Secrets Evenementia Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Escape Game La Cabane des Secrets

Dimanche 10 mai 2026.

Dimanche 24 mai 2026.

Dimanche 7 juin 2026.

Dimanche 21 juin 2026. Evenementia Avenue de Bath ou 150 Avenue Georges Pompidou Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-05-10 2026-05-24 2026-06-07 2026-06-21

L’équipe vous propose des sessions d’Escape Game les enfants sont invités à résoudre des énigmes et à vivre une expérience immersive et sensorielle unique dans la forêt enchantée de La Cabane des Secrets.

Escape Game Plongez dans l’univers enchanté de La Cabane des Secrets !



Au cœur d’une forêt fantastique remplie de souvenirs et d’aventures à créer, les enfants sont invités à résoudre des énigmes et vivre une expérience immersive et sensorielle unique. Sons mystérieux, images féeriques, objets à toucher… tout est pensé pour éveiller l’imaginaire et les sens des petits explorateurs.

En franchissant la porte de la cabane, ils feront la rencontre de Noa, une fillette curieuse et intrépide, et découvriront ses amis magiques, ses trésors cachés et ses secrets bien gardés. Une véritable aventure où le rêve n’a aucune limite.



Une aventure pour toute la famille

Petits et grands sont invités à relever le défi ensemble ! Que vous soyez en famille, entre amis ou en équipe, chacun trouvera sa place dans cette aventure pleine de rebondissements.



Groupes de 2 à 5 joueurs, à partir de 6 ans. .

Evenementia Avenue de Bath ou 150 Avenue Georges Pompidou Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 38 10 73 evenementia.aix@gmail.com

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English :

The team offers Escape Game sessions: children are invited to solve riddles and enjoy a unique immersive and sensory experience in the enchanted forest of La Cabane des Secrets.

L’événement Escape Game La Cabane des Secrets Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme d’Aix en Provence