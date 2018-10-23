Escape game : La chambre des deux infinis, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Escape game : La chambre des deux infinis 23 octobre – 2 novembre 2018 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2018-10-23T16:00:00+02:00 – 2018-10-23T17:00:00+02:00

Fin : 2018-11-02T16:00:00+01:00 – 2018-11-02T17:00:00+01:00

Escape game, pour tous dès 12 ans, sur inscription.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

On ne peut voir ni l’infiniment petit, ni l’infiniment grand. Pour représenter ces deux mondes, il faut faire appel à des effets spéciaux… Activités et animations Jeu