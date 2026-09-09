Escape Game « L’Affaire du Collectionneur », Bibliothèque nationale et universitaire, Strasbourg

Informations pratiques

Escape Game « L’Affaire du Collectionneur » Dimanche 20 septembre, 10h00 Bibliothèque nationale et universitaire Bas-Rhin

Plein tarif : 12€ Tarif réduit : 8€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Oscar Vauclair, collectionneur de renom et expert en ouvrages rares, a découvert le légendaire Livre Interdit… mais un voleur s’en est emparé. En manipulant le livre, plusieurs personnages ont littéralement quitté leurs histoires et se retrouvent désormais dans le monde réel, se promenant dans la bibliothèque et semant confusion et mystère.

Votre mission : retrouver ces personnages échappés, suivre les indices laissés par Oscar et retrouver le Livre Interdit avant qu’il ne tombe entre de mauvaises mains.

Escape game conçu par les Secrets du Sablier.

Bibliothèque nationale et universitaire 6 place de la république, 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est 03 88 25 28 00 http://www.bnu.fr https://www.facebook.com/pages/Biblioth%C3%A8que-nationale-et-universitaire/132082773473662;https://twitter.com/BNUStrasbourg [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.bnu.fr/agenda/542-Escape-game-Secrets-du-sablier »}] Après quatre années de travaux, le bâtiment historique de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg a rouvert au public le 24 novembre 2014.

Ce chantier d’envergure, confié à l’agence Nicolas Michelin & Associés, a entièrement transformé les espaces intérieurs de la bibliothèque, tout en conservant et restaurant son enveloppe extérieure datant de 1895.

Les enjeux étaient multiples : modernisation des espaces et des services au public, accessibilité élargie, mise en sécurité du bâtiment et des collections, mise en libre accès de 150 000 volumes, développement d’une bibliothèque numérique, création d’un auditorium et d’une salle d’exposition, en soutien à une politique scientifique et culturelle enrichie… Trams B-C-E-F : station République Bus 6, 72 et 15A : arrêt République.

Oscar Vauclair, collectionneur de renom et expert en ouvrages rares, a découvert le légendaire Livre Interdit… mais un voleur s’en est emparé. En manipulant le livre, plusieurs personnages ont quitté…

©Les Secrets du Sablier