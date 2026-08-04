Escape Game Le crime du cours à Carrosses. Enquête historique au temps de Louis XVI Bibliothèque patrimoniale et archives municipales Michel Vovelle Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Escape Game Le crime du cours à Carrosses. Enquête historique au temps de Louis XVI

Du 19/09 au 20/11/2026, tous les jours. Bibliothèque patrimoniale et archives municipales Michel Vovelle 25 allée de Philadelphie Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-11-20

Date(s) :

2026-09-19

Very Cold Case menez l’enquête au cœur du XVIᵉ siècle. Plongez dans un Very Cold Case, une enquête historique immersive inspirée de faits réels survenus à Aix-en-Provence au XVIIIᵉ siècle.

Cet escape game vous invite à explorer le patrimoine aixois à travers des documents d’archives, des indices d’époque et des énigmes à résoudre. Observation, logique et esprit de déduction seront vos meilleurs alliés pour faire toute la lumière sur cette mystérieuse affaire. Que vous soyez amateur de Cluedo, passionné d’histoire, enquêteur en herbe ou Sherlock Holmes qui s’ignore, cette expérience est faite pour vous. L’enquête se prolonge par la découverte d’une exposition permettant d’approfondir le contexte historique et d’admirer les documents originaux qui ont inspiré le jeu. .

Bibliothèque patrimoniale et archives municipales Michel Vovelle 25 allée de Philadelphie Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 71 74 20 lesmejanes-patrimoine@mairie-aixenprovence.fr

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English :

Very Cold Case: Lead the investigation in the heart of the 16th century. Immerse yourself in a Very Cold Case, an immersive historical investigation inspired by real events that took place in Aix-en-Provence in the 18th century.

L’événement Escape Game Le crime du cours à Carrosses. Enquête historique au temps de Louis XVI Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme d’Aix en Provence