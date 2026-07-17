Escape game : Le trésor de Marie la pirate, Médiathèque Croix-Rouge, Reims

Informations pratiques

Escape game : Le trésor de Marie la pirate Samedi 3 octobre, 10h15, 11h15 Médiathèque Croix-Rouge Marne

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:15:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T11:15:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Le rendez-vous des petits enquêteurs est l’occasion de tester son esprit d’équipe et son sens de la déduction. Pour les 3-6 ans.

Médiathèque Croix-Rouge 19 Rue Jean Louis Débar, 51100 Reims, France Reims 51100 Croix-Rouge Marne Grand Est 0326356840 https://www.bm-reims.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://bm-reims.fr »}] Deuxième plus grande médiathèque de la ville par sa taille et par ses collections multimédias, la médiathèque Croix-Rouge répond aux besoins de tous les publics en matière de documentation, d’information et de loisirs.

La médiathèque dispose d’espaces confortables faits pour un moment de détente seul, en famille ou entre amis, de zones pour le travail sur place et de salles d’animations qu’elle peut mettre à disposition des groupes ou associations (sous conditions). Bus Lignes 7, 10, 21 Tram Ligne A – B Arrêt Médiathèque

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