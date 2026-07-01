Informations pratiques

Genouillac

Escape Game Le trésor maudit

1 Place de l’Église Genouillac Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-09-15

Date(s) :

2026-07-15

Escape Game Le trésor maudit

NOUVEL ESCAPE GAME À LA MÉDIATHÈQUE !

Du 15 juillet au 15 septembre

Après le succès du premier Escape Game, la médiathèque revient avec une toute nouvelle aventure !

Découvrez un espace entièrement dédié, décoré et climatisé, pour vivre une expérience immersive en famille ou entre amis.

Votre mission, si vous l’acceptez…

De nombreux moussaillons ont exploré l’Île du Crâne à la recherche du trésor du Roi des Pirates… mais aucun n’est revenu.

La légende raconte que l’île n’émerge de l’océan que tous les 13 ans, et ne reste visible qu’une heure avant d’être engloutie.

Le Roi des Pirates a laissé derrière lui une mystérieuse lettre et une carte déchirée…

Saurez-vous retrouver le trésor en moins de 60 minutes avant que l’île ne disparaisse ?

Décor immersif

Énigmes

Accessible à tous les âges (enfants accompagnés)

Salle climatisée

À vous de jouer, .

1 Place de l’Église Genouillac 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 80 35 21 mediatheque@genouillac-23.fr

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English : Escape Game Le trésor maudit

L’événement Escape Game Le trésor maudit Genouillac a été mis à jour le 2026-07-10 par Portes de la Creuse en Marche