Un été au frais Genouillac
mercredi 15 juillet 2026 · Genouillac
Informations pratiques
Genouillac
Un été au frais
1 Place de l’Église Genouillac Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 09:00:00
fin : 2026-08-31 12:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Un été au frais
Juillet et Août
Du mardi au vendredi
9h 12h au 14h 18h
Activités manuelles, jeux de société et jeux en libre accès, lectures, moments de partage et de détente en famille
–> Médiathèque Maurice Teinturier .
1 Place de l’Église Genouillac 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 80 35 21 mediatheque@genouillac-23.fr
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English : Un été au frais
L’événement Un été au frais Genouillac a été mis à jour le 2026-07-09 par Portes de la Creuse en Marche
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