Informations pratiques

Genouillac

Un été au frais

1 Place de l’Église Genouillac Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 09:00:00

fin : 2026-08-31 12:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Un été au frais

Juillet et Août

Du mardi au vendredi

9h 12h au 14h 18h

Activités manuelles, jeux de société et jeux en libre accès, lectures, moments de partage et de détente en famille

–> Médiathèque Maurice Teinturier .

1 Place de l’Église Genouillac 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 80 35 21 mediatheque@genouillac-23.fr

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English : Un été au frais

L’événement Un été au frais Genouillac a été mis à jour le 2026-07-09 par Portes de la Creuse en Marche