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AGENDA · Genouillac

Un été au frais Genouillac

mercredi 15 juillet 2026 · Genouillac

Un été au frais Genouillac

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
lundi 31 août 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
1 Place de l'Église
Ville
23350 Genouillac
Département
Creuse
Tarif
Gratuit

Genouillac

Un été au frais

1 Place de l’Église Genouillac Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 09:00:00
fin : 2026-08-31 12:00:00

Date(s) :
2026-07-15

Un été au frais
Juillet et Août
Du mardi au vendredi
9h 12h au 14h 18h
Activités manuelles, jeux de société et jeux en libre accès, lectures, moments de partage et de détente en famille

–> Médiathèque Maurice Teinturier   .

1 Place de l’Église Genouillac 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 80 35 21  mediatheque@genouillac-23.fr

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English : Un été au frais

L’événement Un été au frais Genouillac a été mis à jour le 2026-07-09 par Portes de la Creuse en Marche

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