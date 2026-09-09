ESCAPE GAME : LES DANGERS DOMESTIQUES, Croix rouge, Saint-Omer

Informations pratiques

ESCAPE GAME : LES DANGERS DOMESTIQUES Samedi 19 septembre, 10h00 Croix rouge Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Venez découvrir les missions de l’association à travers un escape game, des animations pour enfants, la découverte des véhicules de secours, une réunion d’information à 11h pour les futurs bénévoles et la boutique de seconde main.

Croix rouge 32, rue Allent, Saint-Omer Saint-Omer 62500 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Venez découvrir les missions de l’association à travers un escape game, des animations pour enfants, la découverte des véhicules de secours, une réunion d’information à 11h pour les futurs bénévoles…

©CROIX-ROUGE DE L’ARRONDISSEMENT DE SAINT-OMER