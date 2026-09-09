ESCAPE GAME : LES DANGERS DOMESTIQUES, Croix rouge, Saint-Omer
samedi 19 septembre 2026 · Croix rouge · Saint-Omer
Informations pratiques
ESCAPE GAME : LES DANGERS DOMESTIQUES Samedi 19 septembre, 10h00 Croix rouge Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Venez découvrir les missions de l’association à travers un escape game, des animations pour enfants, la découverte des véhicules de secours, une réunion d’information à 11h pour les futurs bénévoles et la boutique de seconde main.
Croix rouge 32, rue Allent, Saint-Omer Saint-Omer 62500 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Venez découvrir les missions de l’association à travers un escape game, des animations pour enfants, la découverte des véhicules de secours, une réunion d’information à 11h pour les futurs bénévoles…
©CROIX-ROUGE DE L’ARRONDISSEMENT DE SAINT-OMER
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