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Escape game : l’héritage des Dauber, Archives municipales, Maison de la Mémoire, Marmande

samedi 19 septembre 2026 · Archives municipales, Maison de la Mémoire · Marmande

Escape game : l’héritage des Dauber, Archives municipales, Maison de la Mémoire, Marmande

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Archives municipales, Maison de la Mémoire
Adresse
1 rue du Palais, 47200 Marmande
Ville
47200 Marmande
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
Sur réservation.

Escape game : l’héritage des Dauber Samedi 19 septembre, 10h00, 14h30 Archives municipales, Maison de la Mémoire Lot-et-Garonne

Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

L’escape game est accessible uniquement sur réservation : 05 53 93 47 24
Courriel : archives@mairie-marmande.fr

Archives municipales, Maison de la Mémoire 1 rue du Palais, 47200 Marmande Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 93 47 24 https://wwww.mairie-marmande.fr [{« type »: « email », « value »: « archives@mairie-marmande.fr »}] [{« link »: « mailto:archives@mairie-marmande.fr »}] Les archives municipales sont installées dans l’ancienne caserne des pompiers datant des années 1950.
L’escape game est accessible uniquement sur réservation : 05 53 93 47 24

© Mairie de Marmande

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