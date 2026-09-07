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Escape Game « Mission Fébétron », Institut de Chimie Physique, Bâtiment 350, Orsay

samedi 19 septembre 2026 · Institut de Chimie Physique, Bâtiment 350 · Orsay

Escape Game « Mission Fébétron », Institut de Chimie Physique, Bâtiment 350, Orsay

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Institut de Chimie Physique, Bâtiment 350
Adresse
350 avenue Jean Perrin, 91400 Orsay
Ville
91400 Orsay
Département
Essonne
Tarif
Sur inscription

Escape Game « Mission Fébétron » 19 et 20 septembre Institut de Chimie Physique, Bâtiment 350 Essonne

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T12:45:00+02:00 – 2026-09-19T14:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Vous vous retrouvez dans les années 80, au sein du laboratoire de physico-chimie des rayonnements. L’équipe de Jacqueline Belloni, spécialisée dans les techniques de radiolyse, utilise un accélérateur d’électrons, le Fébétron. Grâce à leurs études, les chercheurs sont arrivés à considérablement augmenter la sensibilité des pellicules photo. Ces résultats intéressent particulièrement la société AGFA-Gaevert et leurs représentants doivent venir assister à une démonstration. Ils arrivent dans 1 heure mais l’équipe est introuvable… il faut absolument démarrer le Fébétron le plus vite possible ! Saurez-vous relever le défi et sauver cette démonstration bien mal engagée.

Sessions pour des groupes de 4 ou 5 personnes. Inscription à 1/2/3 personnes possible, les groupes serrons complétés par d’autres participants.
Durée 1h15
A partir de 12 ans

Institut de Chimie Physique, Bâtiment 350 350 avenue Jean Perrin, 91400 Orsay Orsay 91400 Le Guichet Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « communication.sciences@universite-paris-saclay.fr »}]
L’escape-game de la Faculté des Sciences d’Orsay, inscrit dans l’histoire dans l’Institut de Chimie Physique

© Université Paris-Saclay

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