Visites guidées du Lumen, Université Paris-Saclay – Lumen, Orsay
samedi 19 septembre 2026 · Université Paris-Saclay - Lumen · Orsay
Informations pratiques
Visites guidées du Lumen Samedi 19 septembre, 14h00, 15h30 Université Paris-Saclay – Lumen Essonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Le Lumen est un bâtiment de l’Université Paris-Saclay ouvert au public depuis septembre 2023. Lieu d’étude, de culture et d’innovation, il a été conçu par Laurent Beaudouin et le cabinet MGM Morales Arquitectos : venez découvrir des espaces inspirants, une sélection de documents patrimoniaux « chefs d’oeuvre en péril » et l’exposition « Ca chauffe pour les scientifiques ».
Site du Lumen
Université Paris-Saclay – Lumen 8 avenue des Sciences 91190 Gif-sur-Yvette Orsay 91400 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01.70.56.52.60 »}, {« type »: « email », « value »: « culturel@mairie-gif.fr »}] [{« link »: « https://www.lumen.universite-paris-saclay.fr/ »}]
Visite commentée
©CC MorganeRenou
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