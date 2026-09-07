Visite en musique d’œuvres d’art exposées au laboratoire ISMO et de sculptures et d’œuvres naturelles à proximité du laboratoire, ISMO, Orsay

Informations pratiques

Visite en musique d’œuvres d’art exposées au laboratoire ISMO et de sculptures et d’œuvres naturelles à proximité du laboratoire Dimanche 20 septembre, 16h00 ISMO Essonne

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite commentée par Patrice Godard, responsable de la valorisation du patrimoine culturel de l’Université Paris-Saclay, avec l’accompagnement musical de deux musiciens professionnels, Célestine Asselin et Thomas Cordero.

La sculpture Gorgone est l’œuvre de Vincent Barré, artiste de renom, ancien architecte et chef d’atelier aux Beaux-Arts de Paris. Située au premier étage et visible depuis le grand hall d’entrée, elle salue désormais tous les visiteurs de l’ISMO. Pour le sculpteur, présent lors de cette inauguration, « cette figure intrigante et ses 11 kilos de bois sont un beau contrepoids au bâtiment moderne à l’aspect majestueux et épuré ».

Les 16 estampes, qui peuvent être admirées aux différents étages de l’ISMO, sont quant à elles les œuvres d’artistes reconnus internationalement : parmi les plus célèbres, l’ironique Ben et son « La liberté ou la mort » ou l’Allemand Baselitz, connu notamment pour ses figures retournées. Une eau-forte très minimaliste de Pierrette Bloch, des lithographies de Bertrand Vivin, de Titus -Carmel, de Villeglé, de Furudoi, de Julien Tiberi, de Jean Hucleux, une linogravure de Frédérique Lucien, une aquatinte de Dominique Labauvie, une gravure sur papier de Bernard Moninot, une impression lenticulaire de Dorotte et Pagès, une peinture acrylique de Takis, une sérigraphie de Gérald Petit et une impression numérique de Detanico et Lain, des acceptions souvent aussi poétiques que mystérieuses et qui sont autant d’invitations à la découverte. Un certain nombre de ces œuvres ont été acquises par le Cnap pour célébrer le bicentenaire de la Révolution.

Ce dépôt vient compléter 5 œuvres d’importance installées depuis un an au sein du laboratoire. Acquises grâce à Philippe Roncin, chercheur à l’ISMO, cette collection comprend des tableaux de peintres célébrés à la fin du 20ème siècle. Parmi eux, Robert Wogensky, Jean Vérame, Jacques Vimard ou encore Yves Lévêque.

Puis visite du Jardin polygonal de Hicham Berrada (1% artistique à l’Institut Pascal)

suivie de deux nouveautés exceptionnelles:

la découverte d’une souche d’arbre minéralisée de 30 millions d’années avec un géologue

la restauration de la mosaïque monumentale de Raoul Ubac commentée par son restaurateur Stéphane Ancenay

ISMO Bâtiment 520 – 598 Rue André Rivière – Orsay Orsay 91400 Le Guichet Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « communication.sciences@universite-paris-saclay.fr »}]

Visite en musique de 22 oeuvres d’art de plasticiens contemporains célèbres, d’une sculpture Jardin futuriste du 1% artistique, d’une souche préhistorique et d’un Ubac monumental patrimoine journées du patrimoine

Christophe Peus