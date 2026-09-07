Visite libre du Verger René Nozeran, Verger René Nozeran, Orsay
samedi 19 septembre 2026 · Verger René Nozeran · Orsay
Informations pratiques
Visite libre du Verger René Nozeran 19 et 20 septembre Verger René Nozeran Essonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
L’association Bures-Orsay nature vous propose de déambuler dans les allers du verger. Des panneaux vous permettront d’en apprendre plus sur l’entretien d’un verger au naturel : principes d’entretien (taille, éclaircissage, soins), reconnaissance des variétés, conservation des fruits…
Verger René Nozeran Rue du doyen André Guinier – Orsay Orsay 91440 Essonne Île-de-France
Découverte de l’entretien d’un verger au naturel
© Université Paris-Saclay
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