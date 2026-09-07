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Visite libre du Verger René Nozeran, Verger René Nozeran, Orsay

samedi 19 septembre 2026 · Verger René Nozeran · Orsay

Visite libre du Verger René Nozeran, Verger René Nozeran, Orsay

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Verger René Nozeran
Adresse
Rue du doyen André Guinier - Orsay
Ville
91440 Orsay
Département
Essonne

Visite libre du Verger René Nozeran 19 et 20 septembre Verger René Nozeran Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’association Bures-Orsay nature vous propose de déambuler dans les allers du verger. Des panneaux vous permettront d’en apprendre plus sur l’entretien d’un verger au naturel : principes d’entretien (taille, éclaircissage, soins), reconnaissance des variétés, conservation des fruits…

Verger René Nozeran Rue du doyen André Guinier – Orsay Orsay 91440 Essonne Île-de-France
Découverte de l’entretien d’un verger au naturel

© Université Paris-Saclay

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