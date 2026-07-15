ESCAPE GAME La Recyclerie Naintré
samedi 18 juillet 2026 · La Recyclerie · Naintré
Informations pratiques
Naintré
ESCAPE GAME
La Recyclerie 10 rue Denis Papin Naintré Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 14:30:00
fin : 2026-07-18 16:30:00
Date(s) :
2026-07-18
♻️ Mission spéciale à la Recyclerie ! ♻️
Le 18 juillet, la Recyclerie se transforme en terrain d’aventure !
️ Venez participer à un escape game spécialement conçu pour faire découvrir, en s’amusant, l’univers du réemploi et le fonctionnement d’une recyclerie.
Pour les enfants de 7 à 12 ans
Les parents accompagnateurs participent gratuitement.
⏱️ Durée 2 heures
Saurez-vous résoudre toutes les énigmes avant la fin du temps imparti ? ⏳
⚠️ Les places sont limitées l’inscription est obligatoire ! .
La Recyclerie 10 rue Denis Papin Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 08 23 94
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English : ESCAPE GAME
L’événement ESCAPE GAME Naintré a été mis à jour le 2026-07-11 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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