ESCAPE GAME La Recyclerie Naintré

Informations pratiques

Naintré

ESCAPE GAME

La Recyclerie 10 rue Denis Papin Naintré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 14:30:00

fin : 2026-07-18 16:30:00

Date(s) :

2026-07-18

♻️ Mission spéciale à la Recyclerie ! ♻️

Le 18 juillet, la Recyclerie se transforme en terrain d’aventure !

️ Venez participer à un escape game spécialement conçu pour faire découvrir, en s’amusant, l’univers du réemploi et le fonctionnement d’une recyclerie.

Pour les enfants de 7 à 12 ans

‍ ‍ Les parents accompagnateurs participent gratuitement.

⏱️ Durée 2 heures

Saurez-vous résoudre toutes les énigmes avant la fin du temps imparti ? ⏳

⚠️ Les places sont limitées l’inscription est obligatoire ! .

La Recyclerie 10 rue Denis Papin Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 08 23 94

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English : ESCAPE GAME

L’événement ESCAPE GAME Naintré a été mis à jour le 2026-07-11 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne