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Fête de la locomotion avenue jean jaurès naintré Naintré

dimanche 19 juillet 2026 · avenue jean jaurès naintré · Naintré

Fête de la locomotion avenue jean jaurès naintré Naintré

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
06:30:00
Lieu
avenue jean jaurès naintré
Adresse
La coulée verte de Naintré
Ville
86530 Naintré
Département
Vienne
Tarif

Naintré

Fête de la locomotion

avenue jean jaurès naintré La coulée verte de Naintré Naintré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 06:30:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

– Bourse d’échanges de pièces auto, moto, tracteur…
– Balade de voitures anciennes et exposition
– Vide grenier (5€ les 5 mètres)
– Défilé de Pin-up des années 50
– Animation musicale de Mich’to, l’un des sosies marquants du chanteur Renaud
Restauration et buvette sur place.
Cet événement est organisé par l’Amicale des Véhicules Anciens de Naintré 86 (AVAN86).   .

avenue jean jaurès naintré La coulée verte de Naintré Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 13 56 93 

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English : Fête de la locomotion

L’événement Fête de la locomotion Naintré a été mis à jour le 2026-07-07 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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