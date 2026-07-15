Fête de la locomotion avenue jean jaurès naintré Naintré
dimanche 19 juillet 2026 · avenue jean jaurès naintré · Naintré
Informations pratiques
Naintré
Fête de la locomotion
avenue jean jaurès naintré La coulée verte de Naintré Naintré Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 06:30:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
– Bourse d’échanges de pièces auto, moto, tracteur…
– Balade de voitures anciennes et exposition
– Vide grenier (5€ les 5 mètres)
– Défilé de Pin-up des années 50
– Animation musicale de Mich’to, l’un des sosies marquants du chanteur Renaud
Restauration et buvette sur place.
Cet événement est organisé par l’Amicale des Véhicules Anciens de Naintré 86 (AVAN86). .
avenue jean jaurès naintré La coulée verte de Naintré Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 13 56 93
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de la locomotion
L’événement Fête de la locomotion Naintré a été mis à jour le 2026-07-07 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
À voir aussi à Naintré (Vienne)
- Visite du Vieux Poitiers Théâtre Gallo-Romain du Vieux Poitiers Naintré 15 juillet 2026
- Visite en famille du Vieux Poitiers Théâtre Gallo-Romain du Vieux Poitiers Naintré 15 juillet 2026
- ESCAPE GAME La Recyclerie Naintré 18 juillet 2026
- Soirée estivale avec ciné plein air Place Jean Jaurès Naintré 24 juillet 2026
- Vide-grenier & Vide-garage Place Jean Jaurès Naintré 2 août 2026