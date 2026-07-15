Fête de la locomotion avenue jean jaurès naintré Naintré

Informations pratiques

Naintré

Fête de la locomotion

avenue jean jaurès naintré La coulée verte de Naintré Naintré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 06:30:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

– Bourse d’échanges de pièces auto, moto, tracteur…

– Balade de voitures anciennes et exposition

– Vide grenier (5€ les 5 mètres)

– Défilé de Pin-up des années 50

– Animation musicale de Mich’to, l’un des sosies marquants du chanteur Renaud

Restauration et buvette sur place.

Cet événement est organisé par l’Amicale des Véhicules Anciens de Naintré 86 (AVAN86). .

avenue jean jaurès naintré La coulée verte de Naintré Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 13 56 93

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English : Fête de la locomotion

L’événement Fête de la locomotion Naintré a été mis à jour le 2026-07-07 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne