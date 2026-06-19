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Visite du Vieux Poitiers Théâtre Gallo-Romain du Vieux Poitiers Naintré

Visite du Vieux Poitiers Théâtre Gallo-Romain du Vieux Poitiers Naintré

Visite du Vieux Poitiers Théâtre Gallo-Romain du Vieux Poitiers Naintré mercredi 15 juillet 2026.

Lieu
Théâtre Gallo-Romain du Vieux Poitiers
Adresse
Rue des Berthons
Ville
86530 Naintré
Département
Vienne
Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif

Naintré

Visite du Vieux Poitiers

Théâtre Gallo-Romain du Vieux Poitiers Rue des Berthons Naintré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-08-05 15:00:00

Date(s) :
2026-07-15 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-19

Avant Châtellerault, il y a eu le Vieux Poitiers. Visitez ce site exceptionnel avec un guide conférencier.   .

Théâtre Gallo-Romain du Vieux Poitiers Rue des Berthons Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Visite du Vieux Poitiers

L’événement Visite du Vieux Poitiers Naintré a été mis à jour le 2026-06-19 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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