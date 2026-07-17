Escape game : Panique à la bibliothèque, Médiathèque Centre-Ville, Issy-les-Moulineaux
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Centre-Ville · Issy-les-Moulineaux
Informations pratiques
Escape game : Panique à la bibliothèque Samedi 3 octobre, 10h30, 12h00, 13h30, 15h00, 16h30 Médiathèque Centre-Ville Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T16:30:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
Infiltrez un groupe de désinformation scientifique et déjouez leur plan avant qu’il ne soit trop tard ! Une enquête immersive mêlant sciences, esprit critique et travail d’équipe.
À partir de 12 ans.
Médiathèque Centre-Ville 33 rue du Gouverneur Général Eboué 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France 0141238069 https://mediatheques.ville-issy.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0141238069 »}, {« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.ville-issy.fr/ »}]
Biblis en folie 2026
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