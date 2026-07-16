Escape game « Panique dans la bibliothèque », Bibliothèque Saint-Corneille, Compiègne

Informations pratiques

Escape game « Panique dans la bibliothèque » Samedi 3 octobre, 14h00 Bibliothèque Saint-Corneille Oise

Session d’une heure pour un groupe de 5 personnes maximum (à partir de 11 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Entre science et investigation, cette enquête grandeur nature propose à tous les curieux, petits et grands, une expérience aussi originale que ludique. Votre mission ? Faire appel à votre sens de l’observation, à votre esprit d’équipe et à votre sens critique pour débusquer une série d’idées reçues propagées par un groupe baptisé « Les Obscurantes ». Mais attention, le temps presse : il faudra faire vite pour relever ce défi !

Bibliothèque Saint-Corneille Place du Change, 60200 Compiègne, France Compiègne 60200 Centre Ville Oise Hauts-de-France 0344418375 https://bibliotheques.compiegne.fr/infos-pratiques/vos-bibliotheques/176-saint-corneille [{« type »: « phone », « value »: « 03.44.23.57.57 »}] Ancrée en plein cœur de la Cité Impériale, la Bibliothèque Saint-Corneille, entièrement réhabilitée en 2007, sur les vestiges de l’Abbaye Saint-Corneille.

Elle offre une vue sur le centre-ville grâce à sa verrière contemporaine, s’élève sur trois niveaux spacieux et lumineux.

Facilement accessibles par ascenseur, ces derniers accueillent quelques 88 000 documents (livres, BD, DVD, périodiques) et offrent des accès internet et wifi gratuits.

Par ailleurs, une salle documentaire fait également office de salle d’étude silencieuse, très convoitée par les étudiants, lecteurs ou personnes de passage souhaitant travailler au calme.

Autres pièces maîtresses classées monuments historiques de cet édifice : un cloître restauré et datant du XIVe siècle, véritable havre de détente invitant à la lecture et un cellier de même époque, lieu prisé des chercheurs, recélant environ 20 000 documents patrimoniaux ainsi que les 4 260 remarquables trésors de sa Réserve Précieuse ! bus : Ligne 1 et 2 : arrêt Saint-Jacques. Ligne 3 : arrêt Saint-Corneille. Ligne 5 : arrêt R. Couttolenc.

Biblis en folie 2026

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