Escape Game « Panique en cabine », Image’Est, Nancy

Informations pratiques

Escape Game « Panique en cabine » 19 et 20 septembre Image’Est Meurthe-et-Moselle

Gratuit, limité à 4 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

La projectionniste a disparue et le film commence dans 1 heure … Vous êtes les seuls à pouvoir lancer la projection ! Venez résoudre les énigmes en famille ou entre amis dans notre salle de cinéma.

De 2 à 4 joueurs.

Image’Est 9 rue Michel Ney 54000 Nancy Nancy 54100 Léopold, Ville Vieille Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 (0)3 83 24 29 25 http://www.image-est.fr https://www.instagram.com/image_est/ [{« type »: « email », « value »: « contact@image-est.fr »}] Association des professionnels de l’image du Grand Est créée en 2009, Image’Est est un espace de rencontres, de dialogues, de réflexions et d’actions dont les missions se déclinent suivant quatre axes principaux : soutien à la diffusion des œuvres régionales, Pôle Régional d’Education aux Images en Lorraine, accompagnement à la médiation en salle de cinéma et collecte et valorisation du patrimoine filmique et photographique régional. Le Pôle Patrimoine, situé à Nancy, collecte, préserve et numérise le patrimoine audiovisuel, cinématographique et iconographique du Grand Est, assurant la valorisation et la transmission de cette mémoire des territoires, à partir de collections déjà riches de plus de 20.000 films (comprenant environ 13.000 films amateurs) et près de 1,5 million de photographies.

La projectionniste a disparue et le film commence dans 1 heure … Vous êtes les seuls à pouvoir lancer la projection ! Venez résoudre les énigmes en famille ou entre amis dans notre salle de cinéma.…

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