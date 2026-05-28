Escape-game Qui a volé les plans de Guillaume ? Place Reine Mathilde Caen
Escape-game Qui a volé les plans de Guillaume ? Place Reine Mathilde Caen samedi 4 juillet 2026.
Caen
Escape-game Qui a volé les plans de Guillaume ?
Place Reine Mathilde Abbaye aux Dames Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-04
fin : 2026-09-16
Date(s) :
2026-07-04
Enfermés dans les sous-sols de l’abbaye, vous aurez 1h pour résoudre cette énigme en lien avec l’épopée de Guillaume le conquérant. Durée 1h Min 4 pers Max 6 pers. À partir de 7 ans.
Création 2025 ! Enfermés dans les sous-sols de l’abbaye, vous aurez 1h pour résoudre cette énigme en lien avec l’épopée de Guillaume le conquérant.
Du 4/07 au 16/09 (fermé les lundis et mardis). Séances à 10h30, 14h et 16h.
A partir de 7 ans. Durée 1h Min 4 pers Max 6 pers.
Réservation via la billetterie en ligne https://billetterie-abbayeauxdames.normandie.fr
Rendez-vous dans le hall visiteurs situé dans la cour d’honneur de l’abbaye. .
Place Reine Mathilde Abbaye aux Dames Caen 14000 Calvados Normandie
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English : Escape-game Qui a volé les plans de Guillaume ?
Locked in the basement of the abbey, you’ll have 1 hour to solve this riddle linked to the epic of William the Conqueror. Duration: 1h Min 4 pers Max 6 pers. For children aged 7 and over.
L’événement Escape-game Qui a volé les plans de Guillaume ? Caen a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Caen la Mer
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