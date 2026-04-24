Fête de la musique à Lorge Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen
Fête de la musique à Lorge Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen dimanche 21 juin 2026.
Caen
Fête de la musique à Lorge
Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Chaque 21 juin, la musique s’invite partout !
À Logre, nous organiserons une scène ouverte à tous les projets musicaux, quels que soient leurs niveaux. N’hésitez pas à proposer des concerts de 5 à 30 min.
Chaque 21 juin, la musique s’invite partout ! Sous le slogan Faites de la musique ! , cet événement célèbre tous les styles et invite les musiciens amateurs à jouer dans la rue, pour des concerts gratuits ouverts à tous. L’occasion parfaite de partager son amour pour la musique et de se retrouver pour un moment festif.
À Logre, nous organiserons une scène ouverte à tous les projets musicaux, quels que soient leurs niveaux. N’hésitez pas à proposer des concerts de 5 à 30 min.
Par ailleurs, en plus des prestations de nos différents ensembles musicaux (taraf, chorales, fanfare et brass band), nous aurons l’immense joie de vous présenter le travail des 80 de l’Harmonie d’Hérouville Saint-Clair.
Programmation + scène ouverte .
Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com
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English : Fête de la musique à Lorge
Every 21 June, music is everywhere!
In Logre, we’re organising an open stage for all musical projects, whatever their level. So don’t hesitate to suggest concerts lasting between 5 and 30 minutes.
L’événement Fête de la musique à Lorge Caen a été mis à jour le 2026-04-22 par Calvados Attractivité
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