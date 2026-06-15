Exposition Elizabeth II, retour à l’Abbaye de Guillaume Caen

Caen

Exposition Elizabeth II, retour à l’Abbaye de Guillaume

Hôtel de Ville Esplanade Jean-Marie Louvel Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-20

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-06-20

À l’occasion du centenaire de la naissance d’Elizabeth II, la Ville de Caen consacre une exposition à la souveraine.

Entre personnage historique, femme de son temps et icône mondiale, elle explore son destin exceptionnel tout en révélant les liens qui unissent depuis près de mille ans la Normandie.

À l’occasion du centenaire de la naissance d’Elizabeth II, la ville de Caen consacre une exposition à la souveraine. Entre personnage historique, femme de son temps et icône mondiale, l’exposition explore son destin exceptionnel tout en révélant les liens qui unissent depuis près de mille ans la Normandie et la Couronne britannique.

Un retour dans le temps, en photographies, à découvrir dès le 20 juin à l’Hôtel de Ville de Caen.

Bon à savoir

L’exposition est gratuite pour les Caennais et les moins de 18 ans et les personnes bénéficiant de la gratuité sur justificatif (voir les conditions)

Merci de laisser à l’entrée de l’exposition nourriture, boissons, parapluies, objets tranchants ou contondants, poussettes, valises et sacs volumineux, animaux, flash des appareils photos. Des casiers sont à votre disposition si besoin.

Informations pratiques

Horaires

Du 20 juin au 30 juin

Lundi au jeudi 9h-18h

Vendredi 9h-17h

Les week-ends: 9h30-13h 14h-18h

Du 1er juillet au 31 août

Lundi au vendredi 9h-19h

Les week-ends et jours fériés 9h30-19h

Du 1er septembre au 30 septembre

Lundi au jeudi 9h-18h

Vendredi 9h-17h

Les week-ends 9h30-13h 14h-18h .

Hôtel de Ville Esplanade Jean-Marie Louvel Caen 14000 Calvados Normandie

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English : Exposition Elizabeth II, retour à l’Abbaye de Guillaume

To mark the centenary of the birth of Elizabeth II, the City of Caen is devoting an exhibition to the sovereign.

Part historical figure, part woman of her time, part global icon, the exhibition explores her exceptional destiny and reveals the links that have united Normandy for almost a thousand…

L’événement Exposition Elizabeth II, retour à l’Abbaye de Guillaume Caen a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Caen la Mer