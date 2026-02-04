Les Étonnants Patrimoines Petit musée visite et atelier Caen

Le Château Caen Calvados

Début : 2026-06-17 16:00:00
fin : 2026-07-08 16:45:00

2026-06-17 2026-06-21 2026-07-08 2026-08-30 2026-09-20 2026-09-23

Une visite adaptée aux besoins des plus jeunes. A l’aide d’outils ludiques ( puzzle, carte mime, etc)  les familles découvrent le parc de sculptures du château ou l’exposition de l’artiste Lise Duclaux avant de réaliser ensemble un petit atelier.
3-5 ans en famille.   .

Le Château Caen 14000 Calvados Normandie  

