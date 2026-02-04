Les Étonnants Patrimoines Petit musée visite et atelier Caen

Les Étonnants Patrimoines Petit musée visite et atelier

Le Château Caen Calvados

Une visite adaptée aux besoins des plus jeunes. A l’aide d’outils ludiques ( puzzle, carte mime, etc) les familles découvrent le parc de sculptures du château ou l’exposition de l’artiste Lise Duclaux avant de réaliser ensemble un petit atelier.

3-5 ans en famille. .

Le Château Caen 14000 Calvados Normandie

