Les Étonnants Patrimoines Petit musée visite et atelier Caen
Les Étonnants Patrimoines Petit musée visite et atelier Caen mercredi 17 juin 2026.
Les Étonnants Patrimoines Petit musée visite et atelier
Le Château Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 16:00:00
fin : 2026-07-08 16:45:00
Date(s) :
2026-06-17 2026-06-21 2026-07-08 2026-08-30 2026-09-20 2026-09-23
Une visite adaptée aux besoins des plus jeunes. A l’aide d’outils ludiques ( puzzle, carte mime, etc) les familles découvrent le parc de sculptures du château ou l’exposition de l’artiste Lise Duclaux avant de réaliser ensemble un petit atelier.
3-5 ans en famille. .
Le Château Caen 14000 Calvados Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Étonnants Patrimoines Petit musée visite et atelier
L’événement Les Étonnants Patrimoines Petit musée visite et atelier Caen a été mis à jour le 2026-02-04 par Calvados Attractivité