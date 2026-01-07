Les cimetières dormants de Caen | RDV Découverte Rue Doyen Morière Caen

Les cimetières dormants de Caen | RDV Découverte

Rue Doyen Morière Cimetière Saint-Pierre Caen Calvados

Début : 2026-06-18 14:00:00

fin : 2026-06-18 16:30:00

2026-06-18

Bien cachés au cœur de la ville, ils semblent dormir. Les cimetières anciens de Caen offrent des promenades romantiques et ressuscitent une multitude d’histoires du passé. On peut même y entendre les occupants des lieux nous parler et nous rappeler que nous sommes tous mortels… À découvrir ou redécouvrir le cimetière Saint-Pierre, le cimetière protestant, le cimetière des Quatre-Nations.

Une visite menée par Pierre Ageron.

Informations pratiques

Le nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.

La billetterie ouvre le 14 janvier 2026, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham. .

Rue Doyen Morière Cimetière Saint-Pierre Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 27 14 14 info@caenlamer-tourisme.fr

Tucked away in the heart of the city, they seem to be sleeping. Caen’s ancient cemeteries offer romantic walks and resurrect a multitude of stories from the past. We can even hear the occupants talking to us, reminding us that we are all mortal…

