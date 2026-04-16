Fête de la musique scène Ouverte La Yourte Parc Claude Decaen Caen

Caen

Fête de la musique scène Ouverte

La Yourte Parc Claude Decaen Avenue du 43ème Régiment d’Artillerie Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Le Tympan fête la musique !

Le Tympan ouvre sa Yourte et accueille les groupes acoustiques pour une scène ouverte le 21 juin.

Le Tympan fête la musique !

Le Tympan ouvre sa Yourte et accueille les groupes acoustiques pour une scène ouverte le 21 juin.

Si vous avez un projet, une envie même juste pour un morceau, n’hésitez pas à vous inscrire!

Événement gratuit .

La Yourte Parc Claude Decaen Avenue du 43ème Régiment d’Artillerie Caen 14000 Calvados Normandie +33 6 84 69 92 77 melanie@letympan.fr

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English : Fête de la musique scène Ouverte

Le Tympan celebrates music!

Le Tympan is opening its Yurt and welcoming acoustic bands for an open stage on 21 June.

L’événement Fête de la musique scène Ouverte Caen a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Caen la Mer