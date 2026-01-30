Escape Game sauvez la planète Terre ! Nançay

Escape Game sauvez la planète Terre !

Pôle des Etoiles Nançay Cher

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : 2026-04-24 16:15:00

fin : 2026-10-23

2026-04-24 2026-10-23

Une menace plane sur la planète Terre à vous de sauver la planète bleue !

Notre animateur vous donne rendez-vous pour un escape game au cœur du cosmos. Dans une ambiance immersive, vous devrez faire preuve de perspicacité et faire appel à vos connaissances pour résoudre des énigmes et trouver comment protéger les Terriens.

De 3 à 8 personnes par session de jeu. 15 .

Pôle des Etoiles Nançay 18330 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 51 18 16 contact@poledesetoiles.fr

A threat is hanging over planet Earth: it’s up to you to save the blue planet!

