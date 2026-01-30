Escape Game sauvez la planète Terre ! Nançay
Escape Game sauvez la planète Terre ! Nançay vendredi 24 avril 2026.
Escape Game sauvez la planète Terre !
Pôle des Etoiles Nançay Cher
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 16:15:00
fin : 2026-10-23
Date(s) :
2026-04-24 2026-10-23
Une menace plane sur la planète Terre à vous de sauver la planète bleue !
Notre animateur vous donne rendez-vous pour un escape game au cœur du cosmos. Dans une ambiance immersive, vous devrez faire preuve de perspicacité et faire appel à vos connaissances pour résoudre des énigmes et trouver comment protéger les Terriens.
De 3 à 8 personnes par session de jeu. 15 .
Pôle des Etoiles Nançay 18330 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 51 18 16 contact@poledesetoiles.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A threat is hanging over planet Earth: it’s up to you to save the blue planet!
L’événement Escape Game sauvez la planète Terre ! Nançay a été mis à jour le 2026-01-30 par OT SAULDRE ET SOLOGNE