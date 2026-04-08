ESCAPE GAME SECRET INTEGRAAL Place Juhel Mayenne
ESCAPE GAME SECRET INTEGRAAL Place Juhel Mayenne mardi 4 août 2026.
Mayenne
ESCAPE GAME SECRET INTEGRAAL
Place Juhel Musée du Château de Mayenne Mayenne Mayenne
Tarif : 20 – 20 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 15:00:00
fin : 2026-08-04 16:00:00
Date(s) :
2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-20 2026-08-25 2026-08-27
RDV au Musée du Château de Mayenne pour un escape game !
Plongez dans un escape game médiéval haletant !
Un objet capable de changer le destin du royaume est caché sous le donjon du château de Mayenne. Alors que Jean Sans Terre s’apprête à lancer l’assaut, le seigneur Juhel fait appel à vous.
Votre mission protéger ce secret à tout prix…
Saurez-vous garder votre sang-froid ?
Groupe constitué entre 4 et 7 personnes.
Sur réservation au 02 43 00 17 17 ou à contact@museeduchateaudemayenne.fr ou www.museeduchateaudemayenne.fr
Réservation possible sur d’autres créneaux journaliers, selon l’agenda du musée… N’hésitez pas à nous appeler ! .
Place Juhel Musée du Château de Mayenne Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 00 17 17
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English :
Meet us at the Musée du Château de Mayenne for an escape game!
L’événement ESCAPE GAME SECRET INTEGRAAL Mayenne a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Mayenne Co
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