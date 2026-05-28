Escape game: un trésor à trouver Ploemel
Escape game: un trésor à trouver Ploemel jeudi 16 juillet 2026.
Ploemel
Escape game: un trésor à trouver
Chapelle St Méen Ploemel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Des archéologues peu scrupuleux sont à la recherche de la relique de Saint-Méen, cachée quelque part sur le site. Vous avez une heure pour résoudre les énigmes, trouver la relique et la mettre en sécurité.
À vous de jouer !
Gratuit à partir de 8 ans (enfants accompagnés)
Sur réservation à la médiathèque de Ploemel au 02.21.32.02.02 .
Chapelle St Méen Ploemel 56400 Morbihan Bretagne +33 2 21 32 02 02
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English :
L’événement Escape game: un trésor à trouver Ploemel a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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