Ploemel

Escape game: un trésor à trouver

Chapelle St Méen Ploemel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Des archéologues peu scrupuleux sont à la recherche de la relique de Saint-Méen, cachée quelque part sur le site. Vous avez une heure pour résoudre les énigmes, trouver la relique et la mettre en sécurité.

À vous de jouer !

Gratuit à partir de 8 ans (enfants accompagnés)

Sur réservation à la médiathèque de Ploemel au 02.21.32.02.02 .

Chapelle St Méen Ploemel 56400 Morbihan Bretagne +33 2 21 32 02 02

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English :

L’événement Escape game: un trésor à trouver Ploemel a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon