Escape Music invite Domi & Otterspace Canal Barboteur Paris

️ Line-up

DOMI

Paris, HORS-SOL, sets mélodiques et sous tension entre slower techno, progressive trance et electro.

DEB SAADOUN b2b DJ BAKER (Otterspace)

Un b2b signé Otterspace, entre micro, breaks, house, electro et minimal.

IZZY

DJ, cofondatrice d’Escape Music, entre house, tech-house, minimal et microhouse avec une touche old-school.

KAPMAN

Producteur et DJ, cofondateur d’Escape Music, entre electro house & new wave, minimale, progressive et electro.

SAFE & LOVE

Le consentement est essentiel.

Notre espace est inclusif, bienveillant et safe.

Aucune discrimination tolérée.

Signalez tout comportement inapproprié à notre staff.

Infos pratiques

Le Millénaire — 19 quai du Lot, 75019 Paris

Vendredi 15 mai

Métro L7 — Corentin Cariou / Porte de la Villette

Tram T3b — Canal Saint-Denis

18h — 00h

Restauration sur place

Entrée libre et gratuite

Sur l’intégralité de nos événements, en plus d’une programmation musicale et d’une ambiance électrique, retrouvez au Barboteur des jeux, des espaces chill et un bar avec de quoi vous restaurer et vous rafraîchir.

Le Barboteur est un lieu inclusif où mixité et bienveillance sont maîtres mots. Aucun comportement violent, raciste, sexiste, homophobe, transphobe ou ne respectant pas le consentement ne sera toléré. Notre équipe et nos agents de sécurité sont à l’écoute et prêts à agir au moindre problème.

ESCAPE invite DOMI & OTTERSPACE au CANAL BARBOTEUR

Escape au Canal Barboteur.

Une date pensée pour avancer doucement du jour vers la nuit, avec une prog qu’on avait vraiment envie de réunir.

Le vendredi 15 mai 2026

de 16h00 à 00h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-15T19:00:00+02:00

fin : 2026-05-15T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-15T16:00:00+02:00_2026-05-15T00:00:00+02:00

Canal Barboteur 19 quai du lot 75019 Paris

https://canal-barboteur.com/ contact@le-barboteur.com https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR



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