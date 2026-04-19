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Escape Music invite Domi & Otterspace Canal Barboteur Paris

Escape Music invite Domi & Otterspace Canal Barboteur Paris

Escape Music invite Domi & Otterspace Canal Barboteur Paris vendredi 15 mai 2026.

Lieu : Canal Barboteur

Adresse : 19 quai du lot

Ville : 75019 Paris

Département : Paris

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : vendredi 15 mai 2026

️ Line-up

DOMI
Paris, HORS-SOL, sets mélodiques et sous tension entre slower techno, progressive trance et electro.

DEB SAADOUN b2b DJ BAKER (Otterspace)
Un b2b signé Otterspace, entre micro, breaks, house, electro et minimal.

IZZY
DJ, cofondatrice d’Escape Music, entre house, tech-house, minimal et microhouse avec une touche old-school.

KAPMAN
Producteur et DJ, cofondateur d’Escape Music, entre electro house & new wave, minimale, progressive et electro.

SAFE & LOVE

Le consentement est essentiel.
Notre espace est inclusif, bienveillant et safe.
Aucune discrimination tolérée.
Signalez tout comportement inapproprié à notre staff.

Infos pratiques

Le Millénaire — 19 quai du Lot, 75019 Paris
Vendredi 15 mai
Métro L7 — Corentin Cariou / Porte de la Villette
Tram T3b — Canal Saint-Denis
18h — 00h
Restauration sur place
Entrée libre et gratuite

Sur l’intégralité de nos événements, en plus d’une programmation musicale et d’une ambiance électrique, retrouvez au Barboteur des jeux, des espaces chill et un bar avec de quoi vous restaurer et vous rafraîchir.

Le Barboteur est un lieu inclusif où mixité et bienveillance sont maîtres mots. Aucun comportement violent, raciste, sexiste, homophobe, transphobe ou ne respectant pas le consentement ne sera toléré. Notre équipe et nos agents de sécurité sont à l’écoute et prêts à agir au moindre problème.

ESCAPE invite DOMI & OTTERSPACE au CANAL BARBOTEUR
Escape au Canal Barboteur.
Une date pensée pour avancer doucement du jour vers la nuit, avec une prog qu’on avait vraiment envie de réunir.
Le vendredi 15 mai 2026
de 16h00 à 00h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-15T19:00:00+02:00
fin : 2026-05-15T03:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-15T16:00:00+02:00_2026-05-15T00:00:00+02:00

Canal Barboteur 19 quai du lot  75019 Paris
https://canal-barboteur.com/ contact@le-barboteur.com https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR


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