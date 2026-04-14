Escargots et cie : à la rencontre des petites bêtes du jardin, Jardin des Coccinelles, Lille
Escargots et cie : à la rencontre des petites bêtes du jardin, Jardin des Coccinelles, Lille samedi 18 avril 2026.
Escargots et cie : à la rencontre des petites bêtes du jardin Samedi 18 avril, 14h30 Jardin des Coccinelles Nord
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T14:30:00+02:00 – 2026-04-18T16:30:00+02:00
Fin : 2026-04-18T14:30:00+02:00 – 2026-04-18T16:30:00+02:00
Ces animaux présents tout autour de nous sont souvent méconnus et mal-aimés .. Venez en apprendre plus à leur égard, et sans doute repartirez-vous avec un nouveau regard. Ce temps sera également l’occasion de participer au protocole « opération escargots » et ainsi faire avancer la science !
Inscriptions : https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/3800
Jardin des Coccinelles Rue du Chevalier de l’Espinard Lille 59037 Faubourg de Béthune Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr//event/nature2026/3800 »}] [{« link »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/3800 »}]
Des coquilles et des spirales colorées, des tentacules dressées, des corps mous qui laissent des traînées… Vous l’aurez deviné, nous partons à la découverte des limaces et des escargots.
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