Esclau’Culture Eanair Esclauzels

Esclauzels

Esclau’Culture Eanair

Le Village Esclauzels Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-20 20:30:00

fin : 2027-03-20

Date(s) :

2027-03-20

Le quintet de Trad-Folk celtique Eanáir rend un hommage vibrant et lumineux au renouveau des musiques traditionnelles d'Irlande, d'Ecosse, de Bretagne et de l'Ile de Man.

Incarnée sur scène par des musiciens passionnés à la vitalité contagieuse, cette musique fougueuse et sensible mêle avec habileté la clarté et l’onirisme des airs chantés à l’énergie survoltée des tunes instrumentaux (jigs, reels, slides, polkas, etc).

Le répertoire d'Eanáir, composé de chansons dans différentes langues invitant au voyage (anglais, breton, français et gaélique) ; et de morceaux instrumentaux dynamiques ; est un appel à danser et à s’évader, l’espace d’un concert, durant un voyage inspiré au cœur des joyaux musicaux hérités des peuples celtes.

Le quintet de Trad-Folk celtique Eanáir rend un hommage vibrant et lumineux au renouveau des musiques traditionnelles d'Irlande, d'Ecosse, de Bretagne et de l'Ile de Man.

Incarnée sur scène par des musiciens passionnés à la vitalité contagieuse, cette musique fougueuse et sensible mêle avec habileté la clarté et l’onirisme des airs chantés à l’énergie survoltée des tunes instrumentaux (jigs, reels, slides, polkas, etc).

Le répertoire d'Eanáir, composé de chansons dans différentes langues invitant au voyage (anglais, breton, français et gaélique) ; et de morceaux instrumentaux dynamiques ; est un appel à danser et à s’évader, l’espace d’un concert, durant un voyage inspiré au cœur des joyaux musicaux hérités des peuples celtes.

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Le Village Esclauzels 46090 Lot Occitanie +33 6 26 52 07 72 esclauculture@gmail.com

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English :

The Celtic Trad-Folk quintet Eanáir pay a vibrant and luminous tribute to the revival of traditional music from Ireland, Scotland, Brittany and the Isle of Man.

Incarnated on stage by passionate musicians with an infectious vitality, this spirited and sensitive music skilfully blends the clarity and dreaminess of sung tunes, with the lightness of the music itself

The d'Eanáir repertoire, made up of songs in different languages (English, Breton, French and Gaelic); and dynamic instrumental pieces; is a call to dance and escape, for the space of a concert, on an inspired journey to the heart of the musical gems inherited from the Celtic peoples.

L’événement Esclau’Culture Eanair Esclauzels a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Cahors Vallée du Lot