Esclau’Culture La Vuelta Esclauzels
Esclau’Culture La Vuelta Esclauzels samedi 23 janvier 2027.
Esclauzels
Esclau’Culture La Vuelta
Le Village Esclauzels Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-23 20:30:00
fin : 2027-01-23
Date(s) :
2027-01-23
Passionnés de rythmes et de mélodies d’Amérique du Sud, les deux musiciens parcourent depuis plusieurs années, avec exigence et talent, le monde de la musique, cette langue universelle des émotions
Passionnés de rythmes et de mélodies d’Amérique du Sud, les deux musiciens parcourent depuis plusieurs années, avec exigence et talent, le monde de la musique, cette langue universelle des émotions. Prenant exemple sur des duos réputés tels Leopoldo Federico et Roberto Grela, Julio Pane et Juanjo Dominguez ou encore Rodolfo Mederos et Nicolas Brizuela, ils se prêtent à plusieurs styles musicaux d’Argentine et du Brésil tango, milonga, cueca, samba, choro, frevo … mais aussi, jouent des compositions personnelles.
Leur interprétation vibrante de passion les mobilise tout entier. Ils font corps avec leurs instruments, et dans une danse où bandonéon et guitare s’épousent à la perfection, leurs doigts pleins de grâce virevoltent sur les claviers, ondulent sur les cordes.
Le magnifique Duo la Vuelta, vrai plaisir pour les yeux comme pour les oreilles, propose un très beau voyage musical à savourer avec gourmandise !
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Le Village Esclauzels 46090 Lot Occitanie +33 6 26 52 07 72 esclauculture@gmail.com
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English :
Passionate about the rhythms and melodies of South America, the two musicians have been travelling the world of music, the universal language of emotions, for several years, with exacting standards and talent
L’événement Esclau’Culture La Vuelta Esclauzels a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Cahors Vallée du Lot
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