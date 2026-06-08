Esclauzels

Esclau’Culture Hoboes

Le Village Esclauzels Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 20:30:00

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-14

Concert folk, blues, country intimiste et chaleureux avec les deux fondateurs du groupe Mary-Lou.

Mary et jean-Luc Brosse vous invitent à vagabonder en musique le long des voies ferrées des USA dans les pas de Nanci griffith, Arlo et Woody Guthrie, et de tous ces songwriters qui nous ont fait rêver

Concert folk, blues, country intimiste et chaleureux avec les deux fondateurs du groupe Mary-Lou.

Mary et jean-Luc Brosse vous invitent à vagabonder en musique le long des voies ferrées des USA dans les pas de Nanci griffith, Arlo et Woody Guthrie, et de tous ces songwriters qui nous ont fait rêver

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Le Village Esclauzels 46090 Lot Occitanie +33 6 26 52 07 72 esclauculture@gmail.com

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English :

Intimate and warm folk, blues, country concert with the two founders of the band Mary-Lou.

Mary and jean-Luc Brosse invite you to wander in music along the railroad tracks of the USA in the footsteps of Nanci griffith, Arlo and Woody Guthrie, and all those songwriters who made us dream

L’événement Esclau’Culture Hoboes Esclauzels a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Cahors Vallée du Lot