Esclau’Culture Maylis Arrat Accordéon, et Masaki Morishita violon Esclauzels

Le Village Esclauzels Lot
Tarif : 15 – 15 – EUR
Début : 2026-05-09 20:30:00
2026-05-09
Accordéon et violon voilà un mariage hors du commun, qui réunit l’accordéoniste toulousaine Maÿlis Arrat et le violoniste japonais Masaki Morishita.
Le Village Esclauzels 46090 Lot Occitanie +33 6 26 52 07 72 esclauculture@gmail.com
English :
Accordion and violin: this is an extraordinary marriage, bringing together Toulouse accordionist Maÿlis Arrat and Japanese violinist Masaki Morishita.
German :
Akkordeon und Violine: Das ist eine außergewöhnliche Verbindung, die die Akkordeonistin Maÿlis Arrat aus Toulouse und den japanischen Violinisten Masaki Morishita zusammenbringt.
Italiano :
Fisarmonica e violino: un connubio straordinario, che riunisce il fisarmonicista Maÿlis Arrat di Tolosa e il violinista giapponese Masaki Morishita.
Espanol :
Acordeón y violín: se trata de un matrimonio extraordinario, que reúne al acordeonista Maÿlis Arrat, de Toulouse, y al violinista japonés Masaki Morishita.
