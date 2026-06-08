Esclauzels

Esclau’Culture MAM’ZELLE BEE

Le Village Esclauzels Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Plongez dans l’univers irrésistiblement rétro de Mamz’elle Bee, chanteuse swing incarnant l’élégance et l’énergie des années 40 à 50

Plongez dans l’univers irrésistiblement rétro de Mamz’elle Bee, chanteuse swing incarnant l’élégance et l’énergie des années 40 à 50. En jupe crayon, rouge à lèvres écarlate et coiffure impeccable façon pin-up, ou en rousse flamboyante à la chevelure ondoyante, Mamz’elle Bee fait revivre le glamour d’après-guerre.

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Sur des airs de Cole Porter, Gershwin, Peggy Lee, et des Andrews Sisters, jusqu’aux plus belles chansons de l’âge d’or d’Hollywood, elle envoûte avec un swing frénétique, un groove langoureux et une présence scénique captivante.

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Le Village Esclauzels 46090 Lot Occitanie +33 6 26 52 07 72 esclauculture@gmail.com

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English :

Dive into the irresistibly retro world of Mamz?elle Bee, a swing singer embodying the elegance and energy of the 40s and 50s

L’événement Esclau’Culture MAM’ZELLE BEE Esclauzels a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Cahors Vallée du Lot