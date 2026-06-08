Esclauzels

Esclau’Culture Florilame

Eglise Esclauzels Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-22 20:30:00

fin : 2027-05-22

Date(s) :

2027-05-22

Florilâme vous convie à une immersion musicale, poétique et sensorielle dans l'Italie baroque du 16e et 17e siècle.

Sur les charmants rivages de Ligurie jusqu'aux mystiques églises florentines, ce voyage allégorique, offre une place centrale à la nature et l'amour, sources d'inspiration inépuisables

Florilâme vous convie à une immersion musicale, poétique et sensorielle dans l'Italie baroque du 16e et 17e siècle.

Sur les charmants rivages de Ligurie jusqu'aux mystiques églises florentines, ce voyage allégorique, offre une place centrale à la nature et l'amour, sources d'inspiration inépuisables. Des premiers émois auprès de nymphes espiègles, le sentiment amoureux profane des débuts mute et nous conduit à explorer toutes les dimensions de nos émotions. Une vision alchimique explorant le processus de transmutation de l'âme humaine où la vie et les expériences sont le creuset de la sagesse et de l'élévation spirituelle

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Eglise Esclauzels 46090 Lot Occitanie +33 6 26 52 07 72

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English :

Florilâme invites you to a musical, poetic and sensory immersion in Baroque Italy of the 16th and 17th centuries.

From the charming shores of Liguria to the mystical Florentine churches, this allegorical journey, offers a central place to nature and love, inexhaustible sources of inspiration

L’événement Esclau’Culture Florilame Esclauzels a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Cahors Vallée du Lot