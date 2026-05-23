Espace Savoir-Faire Fête de l’écriture Place de l’Eglise Izernore

Izernore

Espace Savoir-Faire Fête de l’écriture

Place de l’Eglise Musée archéologique d’Izernore Izernore Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Face au musée, découvrez l’écriture sous toutes ses formes graffiti antiques, sources historiques et démonstrations autour des techniques et usages de l’écrit dans l’Antiquité.

.

Place de l’Eglise Musée archéologique d’Izernore Izernore 01580 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 49 20 42 contact@archeologie-izernore.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Opposite the museum, discover writing in all its forms: ancient graffiti, historical sources and demonstrations on the techniques and uses of writing in Antiquity.

L’événement Espace Savoir-Faire Fête de l’écriture Izernore a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme du Haut-Bugey