Espace Savoir-Faire Fête de l’écriture Place de l’Eglise Izernore
Espace Savoir-Faire Fête de l’écriture Place de l’Eglise Izernore samedi 19 septembre 2026.
Izernore
Espace Savoir-Faire Fête de l’écriture
Place de l’Eglise Musée archéologique d’Izernore Izernore Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Face au musée, découvrez l’écriture sous toutes ses formes graffiti antiques, sources historiques et démonstrations autour des techniques et usages de l’écrit dans l’Antiquité.
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Place de l’Eglise Musée archéologique d’Izernore Izernore 01580 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 49 20 42 contact@archeologie-izernore.com
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English :
Opposite the museum, discover writing in all its forms: ancient graffiti, historical sources and demonstrations on the techniques and uses of writing in Antiquity.
L’événement Espace Savoir-Faire Fête de l’écriture Izernore a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme du Haut-Bugey
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