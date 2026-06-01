Espace « Savoir-Faire » : Fête de l’écriture, Musée archéologique d’Izernore, Izernore

Espace « Savoir-Faire » : Fête de l’écriture 19 et 20 septembre Musée archéologique d’Izernore Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le musée d’Izernore vous invite à explorer un espace dédié aux savoir-faire autour de l’écriture antique.

Installé face au musée, cet espace propose une découverte des multiples formes de l’écrit dans l’Antiquité : graffitis, inscriptions, supports d’écriture et sources historiques. Les visiteurs pourront mieux comprendre comment les textes étaient produits, transmis et utilisés au quotidien.

Tout au long de la journée, des démonstrations inédites permettront d’observer gestes, outils et techniques liés à l’écriture et à la transmission des savoirs.

Une animation accessible à tous, entre patrimoine, histoire et découverte des pratiques antiques.

Musée archéologique d’Izernore 7 Place de l’Eglise, 01580 Izernore, France Izernore 01580 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0474492042 https://www.archeologie-izernore.com Le musée se distingue par son parcours de visite s’organisant autour de deux grandes thématiques. Tout en remontant le temps à travers la présentation de la ville antique d’Izernore et de ses différentes facettes, le visiteur est également invité à s’intéresser aux méthodes et techniques de l’archéologie ainsi qu’à ses acteurs. Une mise en situation des collections dans des reconstitutions d’ambiances liées à la vie de l’objet archéologique, plonge dans l’univers de la discipline. Du chantier de fouilles au laboratoire d’études, la scénographie s’efforce de coller au plus près de la démarche scientifique adoptée en archéologie afin que le public en saisisse les différentes étapes.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le musée d’Izernore vous invite à explorer un espace dédié aux savoir-faire autour de l’écriture antique.

©Musée archéologique d’Izernore