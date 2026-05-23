Visites guidées des vestiges du temple Musée archéologique d’Izernore Izernore

Izernore

Visites guidées des vestiges du temple

Musée archéologique d’Izernore 7 place de l’église Izernore Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Faites-vous accompagner dans votre visite des vestiges du temple et laissez-vous guider par nos médiateurs.

45 min, départ du musée, réservation conseillée

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Musée archéologique d’Izernore 7 place de l’église Izernore 01580 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 49 20 42 contact@archeologie-izernore.com

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English :

Let our mediators guide you through the remains of the temple.

45 min, departure from the museum, booking recommended

L’événement Visites guidées des vestiges du temple Izernore a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme du Haut-Bugey