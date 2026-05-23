Visites guidées des vestiges du temple Musée archéologique d’Izernore Izernore
Visites guidées des vestiges du temple Musée archéologique d’Izernore Izernore samedi 19 septembre 2026.
Izernore
Visites guidées des vestiges du temple
Musée archéologique d’Izernore 7 place de l’église Izernore Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Faites-vous accompagner dans votre visite des vestiges du temple et laissez-vous guider par nos médiateurs.
45 min, départ du musée, réservation conseillée
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Musée archéologique d’Izernore 7 place de l’église Izernore 01580 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 49 20 42 contact@archeologie-izernore.com
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English :
Let our mediators guide you through the remains of the temple.
45 min, departure from the museum, booking recommended
L’événement Visites guidées des vestiges du temple Izernore a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme du Haut-Bugey
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